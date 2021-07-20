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На КПВВ в Станице Луганской увеличился пассажиропоток с оккупированной территорией

Вчера, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

Управляемые РФ незаконные вооруженные формирования оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская».

За текущую неделю пассажиропоток через этот КПВВ увеличился на 15%. Всего через Станицу Луганскую военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили для выхода на временно оккупированную территорию 12 135 человек, и 11 425 человек на вход на контролируемую территорию.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 5 граждан. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию за частично поддельным документам.

Движение дорожным коридором до контрольного пункта «Новотроицкое» оккупанты открывают только дважды в неделю. За неделю через КПВВ последовали 593 гражданина и 73 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донецкой области и 569 граждан и 81 транспортное средство - в направлении контролируемой Украиной территории.

По распоряжению командующего Объединенных сил на линии разграничения все КПВВ открыты для пропуска, ежедневно с 8.00 до 16.00
Однако, из-за блокирования движения оккупантами, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы и товары медицинского назначения. Общий вес гуманитарной помощи составил более 75 тонн.

Напоминаем, что во время действия в Украине «зеленого» уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования.


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