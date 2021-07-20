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В Луганской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Вчера, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 2 августа в Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отдыхая на природе, позаботьтесь о том, чтобы ваш отдых был максимально безопасным как для вас, окружающих, так и для окружающей среды. Важно не допускать сжигания сухой растительности, стерни, ведь именно по этой причине пламя огня нередко перекидывается на лесные насаждения и может привести к лесным пожарам и достичь уровня чрезвычайной ситуации.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  1. Разведение костров в лесу.
  2. Заезд на территорию лесного фонда транспортными средствами.
  3. Посещение населением леса с преобладанием хвойных насаждений при 4-м и 5-м классе пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность) по условиям погоды.
  4. Курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
  5. Оставлять в непредусмотренных для этого местах леса пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки и тому подобное.
  6. Поджигать или пользоваться открытым огнем при проведении работ с горюче-смазочными материалами (переливание топлива, заправка двигателей и т.п.).
  7. Использовать на охоте пыжи, изготовленные из горючих или способных тлеть материалов.
  8. Размещать ближе чем за 100 м от хвойного леса, 50 м - смешанного, 20 м - лиственного склады горюче-смазочных и других горючих материалов, автозаправочные станции и огнеопасные производства, свалки, жилые и производственные помещения.
  9. Выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу (в том числе проводить сельскохозяйственные палы).
  10.  Оставлять при строительстве дорог, газопроводов, нефтепроводов, сетей электропередачи, связи, радиофикации, других коммуникаций и объектов древесные остатки и горючие материалы.
  11. Сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом лесохозяйственные предприятия, территориальные подразделения ДСНС Украины, местные органы власти.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности несут административную ответственность согласно ст.cт. 77 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и уголовную ответственность согласно ст. 245 УК в случае причинения тяжелых последствий.


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