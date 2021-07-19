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За выходные в Луганской области 18 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

За субботу-воскресенье в Луганской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-19. Новых смертей от коронавируса не зафиксировано.

Всего сначала пандемии в Луганской области выявлено 27 170 заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 972 человека.

В Украине за 1 августа выявлено 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, госпитализировали - 385 человек, было зафиксировано 4 летальных случая, выздоровели - 176 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 62, Одесской - 30, Тернопольской - 30, Винницкой - 21 и Харьковской - 17 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело - 2 253 534, выздоровели - 2 187 170; умерли - 52 955 человек.


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За выходные в Луганской области 18 новых случаев COVID-19