Российские боевики обстреливали украинских военных в Попасной и Катериновке

1 августа в Луганской и Донецкой областях российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли позици ВСУ в районе Катериновки из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной российские боевики обстреляли украинских военных из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области у населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.