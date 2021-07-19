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В оккупированном Луганске отменили комендантский час до 1 октября 2021 года

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

Оккупировавшие Луганск и часть Луганской области российские боевики решили отменить комендантский час. За исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района.

Соответсвующим «указом» главарь российских террористов Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа на оккупированной территории Луганской области, за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, с 1 августа по 1 октября.

«Приостановить действие комендантского часа на территории «ЛНР» в период с 23:00 часов 1 августа 2021 года по 04:00 часов 01 октября 2021 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску, Славяносербскому району», — говорится в «указе».

На оккупированной территории Луганской области российские террористы в 2014 году установили комендантский час, действующий с 23:00 до 04:00.

Нарушители комендантского часа подвергались незаконному задержанию, побоям и принудительным работам.


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В оккупированном Луганске отменили комендантский час до 1 октября 2021 года