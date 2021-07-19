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В Украине ужесточили ответственность за домашнее насилие

Вчера, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола» № 1604-их, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021.

В новом законе прописан механизм, который позволяет жертве получать возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривень) или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 (340-680 гривень) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.


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