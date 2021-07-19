За 2019-2020 годы в Луганской области на различные ремонты потратили 14 млрд гривень

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» провела мониторинг затрат на ремонты за бюджетные средства по всей Украине в рамках «Карты ремонтов».

В рейтинге затрат на ремонты 2019-2020 годов Луганская область заняла 14-е место, а в целом на восстановление и реконструкцию различных объектов здесь потратили 14,0 миллиардов гривень бюджетных средств.

К слову, на ремонт в соседней Донецкой области выделили 23,8 миллиардов гривень, а в Харьковской - 28,8 миллиардов гривень. Аналитики ОО «Антикоррупционный штаб» отмечают, что количество расходов на ремонты в каждой области почти коррелируется с количеством населения в регионе: чем меньше населена область, тем меньше расходы и наоборот.

В Луганской области почти 75% потраченных средств - 10,6 миллиардов гривень - это ремонт дорог. На ремонт или строительство других объектов потратили около 3,4 миллиарда гривень.

ТОП-5 самых дорогих объектов в Луганской области:

Реконструкция парка в городе Рубежное:- 119,2 млн гривень; Реконструкция здания терапевтического корпуса ЦГБ в Рубежном: 81,4 млн гривень; Капитальный ремонт здания Евсугской школы в Беловодском районе: 66 млн гривень; Капитальный ремонт опорной школы в Попасной: 46,3 млн гривень; Капитальный ремонт опорной школы в Новопскове: 45,2 млн гривень.

В Украине же лидерами по расходам на ремонт является Киевская область и город Киев (93,1 млрд гривень), Днепропетровская область (49,9 млрд гривень) и Запорожская область (34,0 млрд гривень).

Меньше всего на ремонт различного уровня потратили бюджетных средств в Херсонской (8,3 млрд гривень), Кировоградской (7,6 млрд гривень) и Черновицкой областях (5,0 млрд гривень). Председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик отмечает: «Такое распределение расходов свидетельствует не о приоритете строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры (школы, садики, больницы и т.п.), а о первоочередности ремонта дорог. Только через несколько лет мы сможем сделать вывод, сработала ли программа «Большого строительства» и улучшила ли она экономику страны в целом.

Все расходы на ремонт за бюджетные средства в Луганске и области вы можете контролировать на карте ремонтов ОО «Антикоррупционный штаб».

Карта ремонтов - это интерактивная карта Украины, на которой обозначены все ремонтные работы. Каждый гражданин может проконтролировать куда идут деньги налогоплательщиков, выделенные на проведение ремонтов жилых домов, школ, садиков, больниц, общежитий, парков и т.д.