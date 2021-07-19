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В Белогоровке планируют увеличить тарифы на воду почти на 50 процентов

Вчера, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

Белогоровское КП «Коммунальник» сообщает о намерении изменить тарифы на централизованное водоснабжение для жителей и предприятий города.

Новый тариф на централизованное водоснабжение для всех потребителей составит 29,89 гривень за кубометр.

Как считают специалисты коммунального предприятия, за время действия утвержденных тарифов на услуги по централизованному водоснабжению уровень минимальной заработной платы увеличился на 30,5%, стоимость электроэнергии увеличилась на 34,9%, стоимость проведения исследований питьевой воды на 29,4%, стоимость электронного обслуживания банковскими учреждениями на 25%, стоимость обслуживания программ учета - 50%.

Действующие тарифы были утверждены на услуги по централизованному водоснабжению решением сессии Белогоровского поселкового совета от 14.12.2018 № 92/18 и введены в действие с 01.02.2019.

В связи с тем, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению не является экономически обоснованным и приносит убытки предприятию, новый тариф по централизованному водоснабжению рассчитан согласно постановлению от 01.06.2011 № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги» .

В результате утверждения предложенного тарифа на услуги по централизованному водоснабжению, действующий тариф увеличится на 46,3% для населения, а для бюджетных учреждений и других потребителей уменьшится на 21,0%.

КП «Коммунальник» принимает письменные замечания и предложения относительно намерения осуществить полную смену тарифов на услугу по централизованному водоснабжению от физических и юридических лиц, их объединений в течение 7 календарных дней со дня публикации этой информации на официальном веб-сайте Лисичанской городской военно-гражданской администрации, по адресу: 93310, Луганская обл., Попаснянский район, пгт. Белогоровка, ул. Центральная, 1.


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