В Северодонецке гроза с градом ломала деревья и срывала крыши - фото

29 июля около 18 часов над Северодонецком и Лисичанском пронесся ураган с тропическим ливнем - сильный дождь с градом и порывами ветра до 20 м/с ломал деревья.

Вчера и сегодня спасатели занимались расчисткой поваленных деревьев, которые повредили электрические провода, упали на легковые автомобили, перекрыли движение автотранспорта на проезжей части.

Над ликвидацией последствий непогоды работало 11 единиц техники и 39 человек личного состава ДСНС.

В районе содового завода, где произошло подтопление проезжей части, спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части проводили перекачку воды мотопомпой.

Также ураганный ветер частично сорвал крышу с здания ДК Химиков в Северодонецке.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В г.. Северодонецк и Лисичанск есть частичные отключения электроснабжения.