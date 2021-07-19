В Луганской и Донецкой областях растет заболеваемость COVID-19

За 29 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 32 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

В Донецкой области выявлено 69 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области COVID-19 выявили у 27125 заболевших. Умерли от осложнений - 972 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 962 случая COVID-19, госпитализированы 488 человек, умерли от осложнений - 14 больных.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса выявили в Киеве - 233, Одесской - 83, Харьковской - 72, Донецкой - 69 и Днепропетровской - 64 областях.