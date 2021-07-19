Российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

29 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

В Луганской области российские боевики обстреливали украинских военных в районе Золотое-4 и Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области населенный пункт Широкино террористы дважды обстреливали из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселков Шумы и Южное украинских военных обстреляли из из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцев российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.