В Луганской области по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 509 млн гривень на поддержку бизнеса

В 2021 году предприниматели Луганской области области воспользовались государственной программой «Доступные кредиты 5-7-9%» на сумму 450 млн гривень.

Об этом сообщают в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности по результатам выполнения Региональной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы за первое полугодие 2021 года.

Всего за период реализации программы, субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредиты по льготным процентам на сумму 509 млн гривень.

С начала 2021 года - 450 млн гривень. В частности, в течение второго квартала - 255 млн гривень.

Больше всего кредитов предоставлено предпринимателям на преодоление последствий кризисных явлений в период пандемии, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, сфере торговли и промышленности.

В течение отчетного периода на реализацию мероприятий Программы использовано 7,2 млн гривень из других источников благодаря привлечению международной технической помощи.

В частности, за счет средств правительства Канады и Европейского Союза, приобретены три мобильных центра предоставления административных услуг.