Под видом строительства жилья для участников АТО в Северодонецке выделили землю неизвестному кооперативу

В Луганской области прокуратура в судебном порядке возвращает Северодонецкой громаде незаконно переданные земли стоимостью 6,5 миллиона гривень.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, в 2019 году решением городского совета земельный участок отведен в частную собственность для обеспечения жильем участников антитеррористической операции.

Вопреки требованиям жилищного законодательства, органом местного самоуправления не проверен факт нахождения учредителей и членов кооператива на квартирном учете, а также то, что они нуждались в улучшении жилищных условий и имели статус участников АТО.

Кроме того, указанное объединение является обслуживающим кооперативом, что вообще исключает возможность выделения земель для жилищного строительства.

Реагируя на выявленные нарушения, окружная прокуратура заявила иск о признании незаконной и отмене государственной регистрации. Хозяйственный суд Луганской области иск удовлетворил, однако земельный участок возвращен не был.

Действуя в интересах государства в лице Северодонецкой военно-гражданской администрации, прокуроры обратились в суд с целью истребования земель из противоправного владения.

При рассмотрении этого искового заявления суд признал обоснованными доводы прокуратуры, подтвердил нарушение требований законодательства и удовлетворил исковые требования в полном объеме.