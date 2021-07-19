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В Северодонецке отремонтировано 19 квартир для временного проживания переселенцев

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке перестроено 19 квартир для переселенцев и сегодня, 29 июля, ВПО получили ключи от временного жилья.
Всего в доме, расположенном по проспекту Космонавтов 18, обустроены 19 отдельных однокомнатных квартир для внутренне перемещенных лиц. Одна из квартир предназначена для проживания маломобильных людей.

Общая стоимость работ составила 12,8 млн гривень, или 673 тысячи гривень за одну квартиру.
Обустройство жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц профинансировано из средств гранта правительства Германии, предоставляемых через KfW в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VI)», который внедряется Украинским фондом социальных инвестиций.

 
«Мы будем продолжать строительство жилья в городе. В частности, уже начинаем проект совместно с Международной организацией по миграции. Работы начнутся в сентябре. По планам, мы построим около 250 квартир для переселенцев», - пообещал руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
Заместитель исполнительного директора УФСИ Ксения Поднебесная поблагодарила инвесторов за помощь в реализации таких проектов и поздравила собравшихся: «Уверена, вы получили комфортные условия для проживания».
Заметим, что в рамках проектов УФСИ VI на первом этаже дома выполнен перепланировки помещений и отделочные работы. В частности, заменены окна и двери, проведен капитальный ремонт пола, обновлено инженерные сети, кухни оборудованы мебелью, санузлы оборудованы унитазами, душевыми кабинами и ваннами, раковинами, бойлерами, электрическими сушилками для полотенец.


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