В Луганской области за незаконную вырубку леса предпринимателя приговорили к 3 годам

По материалам Службы безопасности Украины завершается досудебное расследование по факту незаконной порубки леса, организованной должностным лесоохотничьего хозяйства Луганской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 2 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что в прошлом году чиновник госпредприятия «Старобельское лесоохотничье хозяйство» вступил в сговор с коммерсантами.

Злоумышленники наладили масштабный сбыт древесины коммерческим структурам и местному населению.

Сотрудники СБ Украины заблокировали противоправное уничтожение лесных угодий и задержали правонарушителей на месте совершения преступления. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - незаконная порубка леса и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.

В этом же лесоохотничьем хозяйстве оперативники СБУ обнаружили незаконную порубку леса для обеспечения сырьем подпольного производства древесного угля.

В скрытых специализированных печах правонарушители сжигали деревья твердых пород, незаконно вырубили в лесничестве под видом санитарных мероприятий. Никаких разрешительных документов на порубку и производство угля сообщники не имели.

Бывший чиновник лесоохотничьего хозяйства подозревается в незаконной порубке деревьев и в превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК).

Организатор еще одной схемы, уличенный СБУ в незаконной порубке леса в Луганском природном заповеднике Украины «Стрелецкая степь», в этом году получил судебный приговор.

Предприниматель признан виновным по ч. 3 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, совершенные в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины и приговорен к трем годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.



