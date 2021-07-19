» » За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей Луганской области более 231 тыс гривень

За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей Луганской области более 231 тыс гривень

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

Пенсионеру из Станицы Луганской позвонил неизвестный, который представился инспектором фармацевтической государственной службы. Собеседница объяснила, что мужчине пришла помощь в сумме 18 100 грн, но, чтобы ее получить нужно уплатить судебный сбор в сумме 1450 грн. Пенсионер согласился и через мобильное банковское приложение перевел деньги, но помощи не получил.

Жительнице Северодонецка позвонил псевдо банковский работник и сообщил о необходимости снятия с карт денежных средств в связи с индексацией.

В итоге женщина совершила переводы на неизвестные счета на общую сумму 209 000 грн, после чего поняла, что ее обманули.

Трех жителей Лисичанска обманули потенциальные покупатель после опубликования объявления о продаже товара на сайте «OLX». Для получения оплаты пострадавшие выполнили все указания аферистов и потеряли 16 500 грн.

Жительница Северодонецка заключила договор с одним из предпринимателей относительно внешнего утепления квартиры на общую сумму 6650 грн, оплатила предоплату за выполнение работ в сумме 4600 грн, однако до сих пор ремонтные работы не выполнены.

Уважаемые жители Луганщины! Не позволяйте аферистам себя обмануть! Не оверяйте собеседникам по телефону, ведь мошенники умело маскируются под работников государственных, финансовых учреждений, покупателей и предпринимателей!


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:42

На территорию СБУ в Северодонецке пытался заехать автомобиль с подозрительными проводами под кузовом

Сегодня, 16:03

Под видом строительства жилья для участников АТО в Северодонецке выделили землю неизвестному кооперативу

Сегодня, 14:02

В Северодонецке отремонтировано 19 квартир для временного проживания переселенцев

Сегодня, 13:01

В Луганской области за незаконную вырубку леса предпринимателя приговорили к 3 годам

Сегодня, 11:40

За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей Луганской области более 231 тыс гривень

Сегодня, 11:23

Кабмин решил организовать перевозку граждан на неработающих КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:36

В Луганской области за сутки 22 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:25

Россия 13 раз нарушила перемирие в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 17:42

В Луганской области пьяный водитель кинулся на полицию с железным ломом

Вчера, 16:20

Стала известна средняя цена земли в Луганской области

Вчера, 15:07

В Луганской области пройдет фестиваль «З країни в Україну»

Вчера, 14:31

С 1 августа тариф на электроэнергию в Украине для населения останется без изменений

Новости Украины:

Сегодня, 13:54

В Киеве запустили новые автобусы с кондиционером и без шансона

Вчера, 14:27

Крестный ход как биологическое оружие против Украины

27-07-2021, 17:54

Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

27-07-2021, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

26-07-2021, 11:53

В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

23-07-2021, 16:53

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

22-07-2021, 10:05

Последствия «затяжного» ливня в Одессе: Сломанные деревья, затопленные улицы

20-07-2021, 17:58

Уборка дома: профессиональная поддержка

19-07-2021, 14:33

Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

19-07-2021, 13:51

В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок

19-07-2021, 12:58

В Киеве залило станцию метро «Берестейскую»

19-07-2021, 12:14

На Андреевском спуске отреставрировали дом-памятник культурного наследия

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей Луганской области более 231 тыс гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня