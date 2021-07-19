За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей Луганской области более 231 тыс гривень

Пенсионеру из Станицы Луганской позвонил неизвестный, который представился инспектором фармацевтической государственной службы. Собеседница объяснила, что мужчине пришла помощь в сумме 18 100 грн, но, чтобы ее получить нужно уплатить судебный сбор в сумме 1450 грн. Пенсионер согласился и через мобильное банковское приложение перевел деньги, но помощи не получил.

Жительнице Северодонецка позвонил псевдо банковский работник и сообщил о необходимости снятия с карт денежных средств в связи с индексацией.

В итоге женщина совершила переводы на неизвестные счета на общую сумму 209 000 грн, после чего поняла, что ее обманули.

Трех жителей Лисичанска обманули потенциальные покупатель после опубликования объявления о продаже товара на сайте «OLX». Для получения оплаты пострадавшие выполнили все указания аферистов и потеряли 16 500 грн.

Жительница Северодонецка заключила договор с одним из предпринимателей относительно внешнего утепления квартиры на общую сумму 6650 грн, оплатила предоплату за выполнение работ в сумме 4600 грн, однако до сих пор ремонтные работы не выполнены.

Уважаемые жители Луганщины! Не позволяйте аферистам себя обмануть! Не оверяйте собеседникам по телефону, ведь мошенники умело маскируются под работников государственных, финансовых учреждений, покупателей и предпринимателей!