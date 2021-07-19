Кабмин решил организовать перевозку граждан на неработающих КПВВ в Луганской и Донецкой областях

28 июля 2021 года на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

С началом вооруженной агрессии Рф против Украины в 2014 году были установлены КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с Автономной Республикой Крым.

Стоит отметить, что российскими боевиками заблокирована работа всех автомобильных КПВВ в Луганской и Донецкой областях. Единственный КПВВ в Донецкой области - Новотроицкое, работает 2 раза в неделю. В Луганской области на КПВВ в Станице Луганской граждан перевозят благодаря БФ Пролисок и Aгентство ООН у справах біженців в Україні, организовавших перевозку людей при помощи электрокаров.

В то же время, по мнению чиновников, существует проблема организации перемещения граждан, пересекающих линию соприкосновения и админграниц без транспортного средства, в том числе женщин с детьми, пожилых людей, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

«Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна. Обеспечивать автобусное перевозки будет государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление», которое относится к сфере управления Минреинтеграции», - сказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.

Автобусная перевозка будет происходить в пределах подконтрольной Правительству территории Украины от КПВВ к линии соприкосновения и в обратном направлении.

В Минреинтеграции считают, что Постановление направлено на обеспечение защиты и реализации социальных прав населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины, реализацию единого подхода к надлежащему пересечению линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, административной границе с АР Крым.