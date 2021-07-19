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В Луганской области за сутки 22 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

За 28 июля в Луганской области лабораторно подвержено 22 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 27 093 заболевших. Умерли от осложнений - 971 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 480 человек, умерли 25 больных, выздоровели 510 человек.

По информации Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 195, Харьковской - 70, Донецкой - 66, Запорожской - 56 и Одесской - 56 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 250 907 человек, из них 2 185 849 человек выздоровели, а 52 916 больных умерли от осложнений.


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