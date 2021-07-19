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Россия 13 раз нарушила перемирие в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 09:25 citynews.net.ua | Напечатать

За 28 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области российские боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного и Широкино из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Неподалеку Южного террористы дважды обстреливали ВСУ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и проводили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2.

У Каменки украинских военных обстреляли  из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник вел обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружие.


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