В Луганской области пьяный водитель кинулся на полицию с железным ломом

В Луганской области открыто уголовное производство в отношении мужчины, который пытался нанести телесные повреждения сотрудникам полиции.

Вчера, 27 июля, около 6 утра, в районе 17 км трассы Т1306 вблизи с. Смоляниново наряд сотрудников Управления патрульной полиции, при осуществлении контроля за соблюдением скоростного режима, заметил автомобиль «ВАЗ 2103», водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инспекторы остановили машину и во время общения с 25-летним водителем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства или в медицинском учреждении но он отказался.

Патрульные объяснили гражданину, на него будет составлен протокол по ст. 130 КУоАП, с чем человек не согласился и начал вести себя агрессивно, достал из багажника автомобиля металлический лом и, угрожая им, стал бросаться на патрульных.

Патрульные полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу до приезда которой, руководствуясь ст. 42, 44 и 45 Закона Украйны «О Национальной полиции Украйны», вынуждены были применить к гражданину меры физического воздействия и специальное средство в виде наручников с целью прекращения противоправных действий и обеспечения безопасности.

25-летний молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК. В рамках уголовного производства открытого по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) под процессуальным руководством прокуратуры мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.