Стала известна средняя цена земли в Луганской области

В Луганской области определили среднюю цену на землю сельхозпредприятий, основываясь на уже проведенных сделках.

Всего, с начала действия рынка земли сельхозназначения, в Луганской области состоялось отчуждение (купля-продажа) 14 земельных участков сельхозпредприятий на площади 11,9782 га.

Средние цены на сельхозземлю, согласно проведенным сделкам от старта рынка (не ниже нормативной денежной оценки земель) составляют 27 125 грн/га (угодья пашня).

Информация о площади отчужденных и переданных в пользование сельскохозяйственных земель, цены в разрезе областей и громад размещается на сайте Держгеокадастра в разделе «Земельный мониторинг» и постоянно публикется в мониторинге земельных отношений.