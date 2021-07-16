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В Луганской области пройдет фестиваль «З країни в Україну»

Вчера, 15:07 citynews.net.ua | Напечатать

30 июля у Станице Луганской, 31 июля в Старобельске и 1 августа в Счастье состоится фестиваль «З країни в Україну» - ежегодное масштабное культурно-просветительское мероприятие. История, культура, образование, наука и творчество - Украина, объединяющая и вдохновляющая.

Особенностью фестиваля будет специально адаптированная к карантинным условий программа - децентрализованные локации и диджитал контент. Вечером посетителей ожидает атмосферный акустический концерт от украинских артистов.

В связи с пандемией Covid-19 для безопасности посетителей, формат фестиваля был изменен и адаптировал значительную часть программы в диджитал.

Для этого был разработан специальный сайт - http://zkvu.com.ua/, где будет размещен видеоконтент и другие материалы на основе программы. А программу фестиваля в городах разделили из одного общего пространства на 5 отдельных локаций - Центральний простір, Україна Сучасна, Україна Традиційна, Україна Змістовна та Україна Активна. Также к организации присоединились местные команды каждого города и придумали собственные концепции локаций, которые будут представлены на фестивале.

Локации разместятся на комфортном расстоянии друг от друга, что позволит избегать больших скоплений посетителей.

В программе фестиваля этого года: фотовыставка известных украинских фотографов, кинотеатр под открытым небом и мастер-классы по съемкам, лекции от современных предпринимателей инноваторов, лекции о современной украинской науке от проекта Inscience и демонстрация экспонатов Музея Науки от МАН Украины, мастер-классы по традиционным ремеслам, онлайн-библиотека и много  интерактивного и уникального украинского контента.

В рамках фестиваля реализован спецпроект «Вдохновение Востока». Послом для каждого из 11 городов фестиваля был выбран артист или артистка. Для Станицы Луганской - это певица Джамала, для Старобельска - рок-группа Жадан и Собаки, а послом в Счастье стала украинская группа ТНМК.

Вместе с известным украинским режиссером и клипмейкером Виктором Придуваловым, артисты провели творческие исследования и сняли видеоклипы на одну из своих песен в соответствующих городах. Премьеры всех клипов можно будет увидеть в день проведения фестиваля на Центральной локации.

«З країни в Україну» - это 8 лет организации масштабных культурно-просветительских событий, 84 фестиваля, 54 города, десятки тысяч участников и более 20 направлений неустанной работы с ключевой идеей - формирование новой украинской идентичности и качественных позитивных изменений в Украине.

Проведение фестивалей «З країни в Україну» стало возможным благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Больше информации о фестивале на официальной странице в фейсбуке и на сайте Фонда социальных инноваций «З країни в Україну».


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В Луганской области пройдет фестиваль «З країни в Україну»