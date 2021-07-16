С 1 августа тариф на электроэнергию в Украине для населения останется без изменений

С 1 августа 2021 года тариф на электроэнергию в Украине для населения останется без изменений – 1,68 грн за кВт-час.

Соответствующее решение утвердил сегодня, 28 августа, Кабинет министров Украины.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, вместе со всеми заинтересованными сторонами правительство работает над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии и одновременно оставить цены для подавляющего большинства украинцев без повышений.

Также он напомнил, что в этом году тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.

"Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий", – отметил Шмыгаль.