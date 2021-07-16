Украина договорилась о поставке 47 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца года

Украина должна получить более 47 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании украинского правительства.

«Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины от разных производителей. В частности, за деньги государственного бюджета до конца года будет привезено 20 миллионов доз вакцины от компании Pfizer», — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, этой цифры должно хватить, чтобы вакцинировать взрослое население сраны в текущем году.