В Луганской области подтверждено 30 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 27 июля лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 27071 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 971 человек.

По данным Центра общественного здоровья в сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 189, Донецкой - 70, Запорожской - 53, Одесской - 47 и Херсонской - 43 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 250 061 человек; выздоровели - 2 185 339 человек; умерли от осложнений - 52 891.