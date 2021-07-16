Золотой платан: В Северодонецке тендер на озеленение выиграла фирма с ценой в 2-2,5 раза дороже чем в других городах

22 июля Управление жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкого городского военно-гражданской администрации заключило соглашение с ООО «Доминант Траст Сервис» на реконструкцию сквера Горького в городе Северодонецк стоимостью 15,00 млн гривень. Об этом пишут «Наші Гроші ».

Компания ходе торгов не предоставила никакой скидки. На аукционе «Доминант Траст Сервис» встретился с ООО «Строительная компания Дорпроект Строй».

998 тыс гривен из этой суммы пойдет на высаживание деревьев, кустов и многолетних цветов. Так, саженцы платанов с землей стоят 10 410 грн/шт, саженцы лип - 8 590 грн/шт.

Для примера на тендере «Жилищно-коммунального предприятия «Таирово» платан стоил по 3696 грн/шт; платан кленолистный на тендере Лычаковской райадминистрации стоил 4200 грн/шт. В КП «Благоустройство Кременчуга» и столичных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений платаны стоили в диапазоне 3420 - 4780 грн/шт.

То есть цена на платаны «Доминант Траст Сервис» является в 2,5 раза выше средней цены на эти деревья на тендерах коммунальщиков.

На саженцы лип также выше средней: 8590 грн/шт против 4200-5568 грн/шт на тендерах этих самых коммунальных предприятий.

Также в смете высокие цены на бетон: бетонная готова тяжелая смесь класса В-10 крупности заполнителя более 20 до 40 мм без доставки стоит 2884 грн/м3, а смесь класса В25 такой же крупности заполнителя - 3348 грн/м3. На сайтах по продаже бетонных смесей бетон В25 и В-10 стоит от 1300 грн/м3 до 2000 грн/м3.

Учредителями ООО «Доминант Траст Сервис» является Николай Мягкий и его сын Артур Мягкий. Ранее Николай Мягкий был владельцем ЧП Авиакомпания «Северодонецкие авиалинии».

В течение 2016-2021 годов «Доминант Траст Сервис» получил подрядов в Луганской области на строительство и ремонт на 77,5 млн гривень.

Должностные лица «Доминант Траст Сервис» фигурируют в уголовном деле о растрате бюджетных средств. По версии следствия, в течение февраля-апреля 2020 КП «Северодонецьккомунсервис» заключило ряд договоров на ремонт тротуаров с подконтрольными «Доминант Траст Сервис» физическими лицами предпринимателями Русланом-Липовенко и Вадимом Любченко на 4,38 млн гривень.

Также с физлицами на ремонт тротуаров заключил ряд договоров на совокупную сумму 34 млн гривен Отдел капитального строительства Северодонецкого городского совета. В сметной документации тротуарная плитка стоила 260 грн/м2, а поребрик - 106 грн/пог.м.

После того, как правоохранители установили предприятия, в которых закупались эти строительные материалы, оказалось, что средняя стоимость плитки составляет 170 грн/м2, а поребрика - 66 грн/пог.м.

Таким образом исполнители работ искусственно завысили стоимость материалов - по версии следствия, совокупное завышение стоимости составляет около 30%.