Российские боевики обстреляли Золотое и Катериновку из тяжелых минометов

27 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреливали Катериновку из из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе поселка Золотое-4 российские террористы обстреливали позиции ВСУ из тяжелых минометов калибром 120 мм.

В Донецкой области из тяжелых минометов обстреливали украинских военных в районе поселка Водяное.

Поселок Каменка российские оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 28 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.