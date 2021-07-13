В Луганской области пограничники задержали нелегалов из Узбекистана

Пограничники Луганского отряда недалеко от населенного пункта Сосновка задержали пятерых граждан Узбекистана за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в сторону РФ.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, пограничный наряд отдела «Белолуцк», ночью задержал пятерых граждан Узбекистана, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Правоохранители выяснили, что три женщины и двое мужчин прибыли в Украину самолетом недавно через аэропорт «Борисполь». Они пытались трудоустроиться в Украине, но, не найдя работу, решили искать лучшей доли за рубежом.

Для того, чтобы попасть в РФ, иностранцы выбрали незаконный путь. И уже вскоре вблизи российско-украинской границы «путешественников» задержали пограничники.

На «заробитчан» пограничники составили административные документы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую судьбу иностранцев будет решать суд.