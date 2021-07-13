» » Налоговики рассказали как добровольно задекларировать доходы в рамках нового Закона о легализации активов

Налоговики рассказали как добровольно задекларировать доходы в рамках нового Закона о легализации активов

Вчера, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС Луганской области рассказали, что работают над имплементацией Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Этот закон - возможность цивилизованной легализации активов, которые были скрыты от налогообложения.

Так, граждане, имеющие размещены на территории Украины и/или за ее пределами активы, принадлежащие им на правах собственности и из которых, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были оплачены или оплачены не в полном объеме налоги и сборы имеют право подать единовременную добровольную декларацию в Государственную налоговую службу Украины.

Это можно будет сделать с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

Из этих активов декларант должен будет уплатить сбор одноразового (специального) добровольного декларирования, размер которого значительно меньше, чем установленный законодательством налог на доходы физических лиц. Общая ставка одноразового сбора - 5%, для зарубежных активов - 9%, для активов в виде облигаций внутреннего государственного займа - 2,5%.

Предоставление одноразовой (специальной) добровольной декларации освобождает физическое лицо от уголовной, административной и финансовой ответственности в случае декларирования таких активов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:26

В Счастьенском районе горело 18 гектаров травы

Вчера, 15:54

В Луганской области пограничники задержали нелегалов из Узбекистана

Вчера, 15:41

Расследовавший военные преступления России прокурор Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке

Вчера, 15:20

С 28 июля КПВВ «Станица Луганская» можно получить прививку от COVID-19 - график работы

Вчера, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

Вчера, 13:35

8 городов на оккупированной части Луганской области остались без воды

Вчера, 10:18

Налоговики рассказали как добровольно задекларировать доходы в рамках нового Закона о легализации активов

Вчера, 09:55

В Луганской области 41 новый случай COVID-19 и четыре умерших

Вчера, 09:50

В Луганской и Донецкой областях 14 обстрелов за сутки - артиллерия, тяжелые минометы и гранатометы

26-07-2021, 16:30

Луганская область превысила нормативы госпитализации с COVID-19

26-07-2021, 15:30

Украинский дуэт по прыжкам в воду показал 6 результат на Олимпийских играх в Токио

26-07-2021, 15:00

За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли более 20 тысяч человек

Новости Украины:

Вчера, 17:54

Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

Вчера, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

26-07-2021, 11:53

В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

23-07-2021, 16:53

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

22-07-2021, 10:05

Последствия «затяжного» ливня в Одессе: Сломанные деревья, затопленные улицы

20-07-2021, 17:58

Уборка дома: профессиональная поддержка

19-07-2021, 14:33

Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

19-07-2021, 13:51

В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок

19-07-2021, 12:58

В Киеве залило станцию метро «Берестейскую»

19-07-2021, 12:14

На Андреевском спуске отреставрировали дом-памятник культурного наследия

16-07-2021, 12:02

В Киеве из-за жары коммунальщики поливают дороги водой для охлаждения

13-07-2021, 15:17

В Киеве установлен очередной температурный рекорд

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Налоговики рассказали как в Украине добровольно задекларировать доходы в рамках нового Закона о легализации активов