Налоговики рассказали как добровольно задекларировать доходы в рамках нового Закона о легализации активов

В Главном управлении ГНС Луганской области рассказали, что работают над имплементацией Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Этот закон - возможность цивилизованной легализации активов, которые были скрыты от налогообложения.

Так, граждане, имеющие размещены на территории Украины и/или за ее пределами активы, принадлежащие им на правах собственности и из которых, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были оплачены или оплачены не в полном объеме налоги и сборы имеют право подать единовременную добровольную декларацию в Государственную налоговую службу Украины.

Это можно будет сделать с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

Из этих активов декларант должен будет уплатить сбор одноразового (специального) добровольного декларирования, размер которого значительно меньше, чем установленный законодательством налог на доходы физических лиц. Общая ставка одноразового сбора - 5%, для зарубежных активов - 9%, для активов в виде облигаций внутреннего государственного займа - 2,5%.

Предоставление одноразовой (специальной) добровольной декларации освобождает физическое лицо от уголовной, административной и финансовой ответственности в случае декларирования таких активов.