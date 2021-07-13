В Луганской области 41 новый случай COVID-19 и четыре умерших

За 26 июля в Луганской области лабораторно подтвержден 41 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27041 заболевший. От осложнений умерли 971 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни и 27 летальных случаев от COVID-19, госпитализировали 266 человек, выздоровели 515 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве - 188, Одесской - 68, Донецкой - 57, Харьковской - 42 и Луганской - 41 областях.