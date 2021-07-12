Украинский дуэт по прыжкам в воду показал 6 результат на Олимпийских играх в Токио

В олимпийском Токио стартовали соревнования в прыжках в воду. Первыми из украинских спортсменов в борьбу за медали вступили Олег Сербин из Запорожья и Алексей Середа из Луганской области в синхронном прыжке с 10-ти метровой вышки.

Наши спортсмены были самым молодым дуэт в этом финале, а 15-летний спортсмен и Луганской области Алексей Середа, еще и самый молодой участник Олимпийских игр в сборной команде Украины и среди всех прыгунов в воду, которые представлены на этих Играх.

Как сообщает Федерация Украины по прыжкам в воду, по итогам прыжков украинцы заняли высокое 6 место, набрав 400,44 балла.

Вот как сами спортсмены прокомментировали свое выступление: «Сильного волнения, это Олимпийские игры мы не испытывали, возможно из-за того, что не было зрителей, только представители команд.

В принципе, мы справились со всеми прыжками хорошо, выполнили свою программу на 70%, могли и лучше, есть над чем работать. В будущем планируем усложнять программу и учесть свой полученный колоссальный олимпийский опыт».

Фото: Илья Хохлов