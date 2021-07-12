За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли более 20 тысяч человек

С украинской стороны по решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ в Луганской и Донецкой областях открыты для пропуска через линию разграничения.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано российскими террористами со стороны временно оккупированной территории Украины.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Пассажиропоток там был динамичным и по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9991 человек, а на контролируемую территорию - 10019 человек.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 3 гражданина, которые направлялись на контролируемую территорию за частично поддельным документам.

На КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донецкой области, одновременно 559 человек и 93 транспортные средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехало 4 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Международного Комитета Красного Креста.

Для населения временно оккупированной территории Украины доставил продуктовые наборы и строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составила около 75,6 тонны.

Напоминаем, что во время действия в Украине «зеленого» уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования.