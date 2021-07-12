В Попаснянском озере «Парковый» в 4 раза превышены показатели по кишечной палочке

ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней» МЗ Украины и Попаснянским лабораторным отделением были проведены лабораторные исследования воды в пруду «Парковый» на санитарно-химические и микробиологические показатели.

По результатам исследований вода в пруду не соответствует по микробиологическим показателям и имеет отклонения по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки), которые превышают допустимые нормативы в 4 раза.

Согласно информации специалистов Попаснянского лабораторного отделения ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» относительно превышения норм санитарно-химических и микробиологических показателей в воде пруду «Парковый», в случае попадания воды в организм бактерии могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Других отклонений, которые могли бы угрожать жизни не обнаружено.

Попаснянская городская военно-гражданская администрация пока не может рекомендовать отдых на пруду «Парковый».