Супермарафонцы пробегут из Львова в Северодонецк за 26 дней

Львовский областной совет выступил организатором акции «Восток и запад вместе» к 30-й годовщине Независимости Украины.

В рамках акции состоится сверхмарафонский пробег Львов - Северодонецк.

Пробег по маршруту Львов - Северодонецк пройдет дорогами 9 областей: Львовской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.

Участниками акции будут 2-3 бегуна (один из которых будет из Луганской области), которые будут поочередно сменять друг друга на дистанции, передавая Государственный Флаг Украины.

Спортсменам предстоит пробежать 1388 километров за 26 дней. В городах пробега их могут поддержать местные спортсмены.

Старт пробега состоится 30 июля в 9.00 во Львове. Завершится марафон в Луганской области 24 августа: Лисичанск, 15:40 - Северодонецк, 17:00.