В Луганской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26-27 июля в восточных областях, в том числе и в Луганской, будет преобладать сухая жаркая погода.

В связи с этим в Луганской области продлен режим чрезвычайного уровня пожарной опасности.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за прошлую неделю в Луганской области зарегистрировано 108 происшествий.

С 19 по 26 июля подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Луганской области ликвидировали 50 пожаров и 58 раз оказали помощь населению и другим службам.