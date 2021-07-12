В Луганской области задержали женщину-боевика ЛНР

Во время несения службы на стационарном блокпосту при обязательной проверки документов гвардейцы задержали гражданку 1960 года, уроженку одного из райцентров Луганской области.

Как сообщили в полиции, проверка с помощью базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Вчера женщина была доставлена в местный отдел полиции, ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).