Лаборатории на выходных: в Луганской области 2 новых случая COVID-19

За 25 июля 2021 года в Луганской области лабораторно подтверждено всего 2 новых случая COVID-19. Такой низкий показатель является типичным для выходных дней, когда лаборатории практически не проводят новых анализов.

Перед выходными, в пятницу, в Луганской области было подтверждено 30 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27 000 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 967 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 21 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 2 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве - 71, Одесской - 33, Житомирской - 17, Винницкой - 14 и Харьковской - 12 областях.