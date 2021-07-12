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В Луганской области обстреляли Крымское, Причепиловку и Новозвановку, двое раненых

Вчера, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

25 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские боевики обстреляли Новозвановку из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе Крымского российские наемники  обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов.

В Причепиловке вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области российские боевики 4 раза обстреливали поселок Нью-Йорк из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска обстреливали ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.


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В Луганской области обстреляли Крымское, Причепиловку и Новозвановку, двое раненых