Почти 60 процентов расходов Лисичанской громады составляют зарплаты

Почти 60 процентов расходов Лисичанской громады составляют зарплатыСегодня, 16:49
По состоянию на 22 июля в бюджет Лисичанской городской территориальной громады по общему фонду поступило всего доходов с учетом трансфертов 430,643 млн гривень, из них собственных поступлений - 250,453 млн гривень.
Всего трансфертов из государственного и местного бюджетов - 180,190 млн гривень.
По информации начальницы финансового управления Ольги Сапегиной, кассовые расходы из бюджета громады составили 380, 389 млн гривень.
Основная часть расходов пришлась на образование и органы местного самоуправления.
Из общего фонда расходов расходы на образование составили 224,834 млн гривень или 59,1% от общего объема расходов:
- - на здравоохранение - 13,305 млн гривень или 3,5%;
- - на социальную защиту населения - 11,183 млн гривень или 2,9%;
- - на культуру и искусство - 16,106 млн гривень или 4,2%;
- - на физическую культуру и спорт - 6,289 млн гривень или 1,7%;
- - на органы местного самоуправления - 54,363 млн гривень или 14,3%;
- - на жилищно-коммунальное хозяйство - 47,418 млн гривень или 12,5%;
- - на экономическую деятельность - 4,697 млн гривень или 1,2%;
- - на другую деятельность - 380,4 тыс гривень или 0,1%;
- - на межбюджетные трансферты - 1,808 млн гривень или 0,5%.
По экономической структуре расходов направлено:
- - на оплату труда с начислениями - 273,844 млн гривень или 72,0% от общего объема расходов;
- - на выплату расходов по социальному обеспечению - 5,999 млн гривень или 1,6%;
- - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 34,212 млн гривень или 9,0%;
- - на отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития
- - 208,2 тыс гривень или 0,1%;
- - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - 49,877 млн гривень или 13,1%;
- - на текущие трансферты органам государственного управления других уровней - 1,808 млн гривень или 0,5%;
- - на предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 2,251 млн гривень или 0,6%;
- - на медикаменты и перевязочные материалы - 1,639 млн гривень или 0,4%
- - на продукты питания - 6,556 млн гривень или 1,7%;
- - на оплату услуг (кроме коммунальных) - 3,592 млн гривень или 0,9%;
- - на другие расходы - 399,5 тыс гривень или 0,1%.
Кроме того, осуществлялись расходы за счет бюджета развития специального фонда городского бюджета. По состоянию на 22.07.2021 года такие расходы составляют 17,244 млн гривень.