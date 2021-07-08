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Почти 60 процентов расходов Лисичанской громады составляют зарплаты

Сегодня, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 22 июля в бюджет Лисичанской городской территориальной громады по общему фонду поступило всего доходов с учетом трансфертов 430,643 млн гривень, из них собственных поступлений - 250,453 млн гривень.

Всего трансфертов из государственного и местного бюджетов - 180,190 млн гривень.

По информации начальницы финансового управления Ольги Сапегиной, кассовые расходы из бюджета громады составили 380, 389 млн гривень.

Основная часть расходов пришлась на образование и органы местного самоуправления.

Из общего фонда расходов расходы на образование составили 224,834 млн гривень или 59,1% от общего объема расходов:

  • - на здравоохранение - 13,305 млн гривень или 3,5%;
  • - на социальную защиту населения - 11,183 млн гривень или 2,9%;
  • - на культуру и искусство - 16,106 млн гривень или 4,2%;
  • - на физическую культуру и спорт - 6,289 млн гривень или 1,7%;
  • - на органы местного самоуправления - 54,363 млн гривень или 14,3%;
  • - на жилищно-коммунальное хозяйство - 47,418 млн гривень или 12,5%;
  • - на экономическую деятельность - 4,697 млн гривень или 1,2%;
  • - на другую деятельность - 380,4 тыс гривень или 0,1%;
  • - на межбюджетные трансферты - 1,808 млн гривень или 0,5%.

По экономической структуре расходов направлено:

  • - на оплату труда с начислениями - 273,844 млн гривень или 72,0% от общего объема расходов;
  • - на выплату расходов по социальному обеспечению - 5,999 млн гривень или 1,6%;
  • - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 34,212 млн гривень или 9,0%;
  • - на отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития
  • - 208,2 тыс гривень или 0,1%;
  • - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - 49,877 млн гривень или 13,1%;
  • - на текущие трансферты органам государственного управления других уровней - 1,808 млн гривень или 0,5%;
  • - на предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 2,251 млн гривень или 0,6%;
  • - на медикаменты и перевязочные материалы - 1,639 млн гривень или 0,4%
  • - на продукты питания - 6,556 млн гривень или 1,7%;
  • - на оплату услуг (кроме коммунальных) - 3,592 млн гривень или 0,9%;
  • - на другие расходы - 399,5 тыс гривень или 0,1%.

Кроме того, осуществлялись расходы за счет бюджета развития специального фонда городского бюджета. По состоянию на 22.07.2021 года такие расходы составляют 17,244 млн гривень.


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