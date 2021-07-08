В Луганской области смогли вычислить 148 телефонных и интернет-мошенников мошенников

По информации начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Олега Григорова, в 2021 году в Луганской области зафиксировано 768 случаев мошенничества.

Среди них, в частности: 258 - мошенничества, совершаемые во время купли-продажи товаров на интернет-сайтах, 153 - совершены лицами под видом работников банков или государственных органов, 66 - по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Как сообщили в полиции, следователям удалось установить 148 мошенников.

«Наиболее уязвимы в таких ситуациях пожилые люди, которые значительно меньше владеют современными устройствами и чаще, проявив доверие, теряют все сбережения. Поэтому повышение уровня осведомленности населения и эффективность правоохранителей, уверен, сведет мошенничество к минимуму. Однако в этом вопросе необходима заинтересованность органов власти на местах во взаимодействии с полицейскими», - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В частности, разработан и распространяется среди населения профилактический контент, соответствующие предупреждения распространяются через сеть Интернет, проводятся регулярные выступления среди населения.

По словам полицейских, для более эффективного предупреждения граждан от мошеннических действий необходимо привлечение к совместным действиям органов местного самоуправления, государственных учреждений, социальных служб и других организаций, которые активно сотрудничают с людьми.