Жителей Луганской и Донецкой областей не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию - Список правил

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины для жителей АР Крым, а также Луганской и Донецкой областей.

Изменения внесены в Закон «О внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» относительно временных оснований неприменения административных взысканий и мер воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее» № 1583-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021.

Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не применяются административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка в съезда-выезда из временно оккупированных территорий, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров.

В частности, речь идет о:

возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;

воссоединение семьи;

тяжелой болезни, смерть близких родственников;

необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

выезд с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.





С началом пандемии COVID-19 российские террористы использовали карантинные ограничения для закрытия всех КПВВ с оккупированными территориями Луганской и Донецкой обалстей. Ежедневно работает только пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской.

Это привело к существенному увеличению случаев нарушений - въезду на подконтрольные Украине территории через границу РФ.

До сих пор за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее было предусмотрено административное взыскание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.).