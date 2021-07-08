В Луганской области заплатили более 200 млн гривень земельного налога

В Луганской области заплатили более 200 млн гривень земельного налогаСегодня, 10:53
Как рассказал заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Евгений Жердев, юридические и физические лица уплатили в январе-июне 2021 года 200,5 млн гривень платы за землю.
По его словам, это на 42,7% или на 60 млн грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Все эти средства были направлены в местные бюджеты региона.
Напомним, согласно налоговому законодательству, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.
В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.