За сутки в Донецкой области 3 нарушения режима прекращения огня

21 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.

В направлении Авдеевки российские боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Украинские позиции в районе села Пески российские террористы обстреляли из минометов 82-го калибра и противотанковых ракетные комплексов.

У Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Кроме того, вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройства украинский военный получил осколочные ранения.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.