За сутки в Донецкой области 3 нарушения режима прекращения огня

За сутки в Донецкой области 3 нарушения режима прекращения огняСегодня, 09:58
21 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.
В направлении Авдеевки российские боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Украинские позиции в районе села Пески российские террористы обстреляли из минометов 82-го калибра и противотанковых ракетные комплексов.
У Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Кроме того, вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройства украинский военный получил осколочные ранения.
Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.