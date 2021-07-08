В Северодонецке российского шпиона приговорили к 8 годам тюрьмы

Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст.111 УК Украины).

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин Украины был завербован сотрудниками так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР» под кураторством ФСБ Российской Федерации.

Для выполнения задач российских спецслужб агент должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом «секретно».

За денежное вознаграждение агент предложил военным продать секретную документацию о современном ракетного комплексе.

Во время изготовления копий и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. При выполнении задания он должен был получить 10 тыс долларов США.

Такое мягкое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.