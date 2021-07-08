В Луганской и Донецкой областях 12 обстрелов за сутки и 1 раненый

20 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

В Луганской области российскиебоевики обстреляли позиции ВСУ в районе Причепиловки из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области украинских военных в районе села Водяное, что на Приазовье, обстреляли из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Авдеевку вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреливали из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении Старогнатовка оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

У Гранитного российские террористы вели обстрел из вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.