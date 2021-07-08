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В Луганской и Донецкой областях посол королевства Дания побывал на передовой и КПВВ в Золотом

Вчера, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

19-20 июля в Луганской и Донецкой областях с целью ознакомления с политикой безопасности побывала делегация Королевства Дания во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания Оле Егберг Миккельсеном.

19 июля датские дипломаты встретились с заместителем Командующего объединенных сил генерал-майором Эдуардом Москалевым. Они посетили контрольный пункт въезда-выезда «Золотое», где ознакомились с инфраструктурой и возможностями КПВВ.

Также участники встречи побывали на командно-наблюдательном пункте подразделения Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи в составе Объединенных сил.

- Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Моя вам искренняя благодарность за то, что вы делаете, - отметил Оле Егберг Миккельсен во время общения с украинскими военными на передовой.

Также в этот день датская делегация встретилась с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

20 июля заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев во время брифинга ознакомил Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания Оле Егберг Миккельсена с политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, а руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан - с нарушениями режима прекращения огня со стороны российских террористов.

В конце визита Олег Егберг Миккельсен встретился с представителями Датской группы по разминированию. Вместе они посетили участки, где производится очистка местности от взрывоопасных предметов.


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