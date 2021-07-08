На оккупированной РФ территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

По имеющейся информации на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению.

Также, в условиях аномальной жары, это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, росту числа бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная «власть», на территории города Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику 1-2 раза в неделю «через день» в зависимости от района города.

На территории сел Голубовское, Донецкое, город Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, в Кадиевке(Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории Алчевска, где самая загрязненная вода, давно не соответсвующая нормам питьевой воды, заявлено водоснабжения через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

Оккупационный режим РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляет геноцид.

Минреинтеграции уже неоднократно информировало, что с декабря 2019 оккупационные администрации Рф ограничивают потребление, а их действия критически влияют на качество воды на неподконтрольной Украины территории.

В частности, в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища, нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцовском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышен в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3-5 раз, а цинка - почти в 4 раза.

Кроме этого, загрязненным также остается Исаковского водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года, класс качества его воды снижен с «умеренно загрязненная» на «загрязненная».

Международные эксперты отмечают, что такие действия подконтрольных России оккупационных режимов - прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан.

Кроме того, остро стоит вопрос радиационного загрязнения и недопущения к проведению мониторинга миссией МАГАТЭ на временно оккупированных территориях. Особенно, на оккупированные территории Донецкой области, где в 1979 году на шахте «Юнком» советская власть осуществила ядерный взрыв.

После взрыва радиоактивное капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды.

Последние годы оккупационные администрации прекратили откачку и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

В частности, об этом шла речь и на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид 26 мая 2021, а также в конце февраля во время выступления перед государствами-членами ООН Алексей Резников акцентировал внимание на радиационном загрязнении грунтовых вод и масштабном экологическом бедствии на оккупированных территориях, которое может коснуться не только Украины, но и всей Европы.

В начале октября 2020 Алексей Резников во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе озвучил запрос Украины о проведении экспертизы и просьбы отправить мониторинговую миссию группы экспертов на Донбасс, для проверки имеющихся экологических угроз.