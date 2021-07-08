22 июля в Северодонецке отметят день освобождения города от российских оккупантов

Северодонецкая городская военно-гражданская администрация приглашает на празднование 7-й годовщины освобождения города Северодонецка от незаконных военных формирований.

Празднование 7 годовщины освобождения города пройдет 22 июля на площади Мира.

График праздничных мероприятий в Северодонецке:

09.00 - торжественное возложение цветов к памятнику генерал-майору Национальной Гвардии Украины О.В.Радиевському

После возложения торжественное открытие мемориальных досок:

Сергей ДРОГИНУ - старшему солдату, командиру отделения 24-го штурмового отдельного батальона «Айдар» (в помещении СОШ № 20) - ориентировочное время - 09:30;

Тихону Курбатов - старшему сержанту, командиру 3-го штурмового взвода первой штурмовой роты 24-го штурмового отдельного батальона «Айдар» (в здании СОШ в селе Новая Астрахань) - ориентировочное время 10:15.

площадь Мира^

17.00-19.00 - выставка военной техники

17.30 - интерактивная развлекательная программа для детей (викторины, развлечения и т.д.)

18.15 - поздравление руководства города и праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и кавер-групп города и региона: