В оккупированных Россией районах Луганской области умерли 5 человек от COVID-19

В оккупированных Россией районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировали пять смертей среди пациентов с коронавирусом.

О новых случаях заболевания не сообщается. Утверждается, что за сутки с выздоровлением выписаны 11 человек.

По состоянию на 19 июля, российские оккупанты признали 5 855 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выздоровели 4 794 человек, умерли — 523.

Достоверной информации о заболеваемости и смертности на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей нет - российские террористы скрывают статистику.

В то же время на оккупированных территориях практически отсутствуют лаборатории для проведения тестов на COVID-19. Также РФ не поставляет вакцину для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.