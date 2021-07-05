Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna

2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna доставлены в Украину Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Эта партия вакцин предоставляется Правительством США через глобальный фонд COVAX.

«Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к ней. Призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», - сказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Эта мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.

Эффективность вакцины составляет 94.1% через 14 дней после 2-й дозы.

Вакцина Moderna с этой поставки предназначена для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы из предыдущих этапов.

Следует отметить, что поставки в рамках COVAX продолжатся. И к концу 2021, как ожидается, Украина получит достаточное количество вакцин разных производителей.

Ранее в пределах COVAX Украина получила 1064700 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1072800 доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, что за июнь в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае. видеть меньше